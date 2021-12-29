ЕСПЧ потребовал приостановить ликвидацию "Мемориала"

Европейский суд по правам человека потребовал от России приостановить исполнение решений судов о ликвидации "Международного Мемориала" и правозащитного центра "Мемориал" (обе организации внесены в реестр иностранных агентов). Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на представителей "Мемориала".

Одной из причин ликвидации организаций стали обвинения в нарушении закона об иностранных агентах, а именно, отсутствие соответствующей маркировки на материалах. Минюст и прокуроры утверждали, что "Мемориал" систематически скрывал информацию о выполнении функций иностранного агента.

В ЕСПЧ указали, что ликвидация организаций может произойти только после вынесения решения по жалобе на законодательство об иностранных агентах, которую "Международный мемориал", правозащитный центр "Мемориал" и другие российские НКО подавали в ЕСПЧ в 2013 году.