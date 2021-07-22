МХАТ отменил спектакли с участием Бузовой из-за выборов

Показ спектакля МХАТ имени Горького "Чудесный грузин" с участием телеведущей и певицы Ольги Бузовой в сентябре не состоится из-за выборов в Госдуму. Дальнейшая судьба постановки пока также не ясна, сообщил ТАСС заместитель художественного руководителя театра Захар Прилепин.

Такое решение принял художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков. "Это канун выборов. Этому уделяется слишком серьезное внимание, в том числе и моими политическими противниками", - сказал Прилепин. По его словам, в случае показа спектакля с Бузовой "шум будет стоять с утра до вечера" . "Все будут пытаться топтаться на этой теме. Просто убрали эту тему и все", - объяснил он.

МХАТ им. М. Горького 11 июня представил премьеру спектакля об Иосифе Сталине "Чудесный грузин". Роль певицы Бэллы Шанталь, которая становится шпионкой и спасает Сталина, исполнила непрофессиональная актриса, звезда реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова . Разразился скандал. Президент театра Татьяна Доронина написала открытое письмо Владимиру Путину с просьбой "срочно гнать торгашей из театра". Эдуард Бояков тогда объяснил приглашение Бузовой на эту роль желанием привлечь нового зрителя в театр. А позже признался, что благодаря её участию МХАТ "хайпанул".

Прилепин также рассказал, что попросил Боякова "докрутить кое-какие вещи" в спектакле "Чудесный грузин". В частности, он считает неприемлемым "легкий комический эффект", который есть в показе Ленина, Крупской. "Сейчас театр становится местом проверки тех или иных политических решений или тенденций", - заявил Прилепин.

Эдуард Бояков возглавил МХАТ имени Горького в декабре 2018 года. Кроме своей основной деятельности, он стал известен благодаря целому ряду высказываний в поддержку Кремля и резкой критике оппозиции. При нём в театре на должность заместителя худрука был назначен писатель Захар Прилепин, воевавший в Донбассе на стороне пророссийских сепаратистов. В прошлом году Прилепин при участии Боякова создал партию "За правду".

В феврале Захар Прилепин стал сопредседателем партии "Справедливая Россия — За правду". Он идёт на выборы в Госдуму, которые назначены на19 сентября, под вторым номером в федеральном списке партии.