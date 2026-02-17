МИД Омана о переговорах США и Ирана: предстоит ещё много работы

В МИД Омана по итогам второго раунда ведущихся при посредничестве султаната переговоров между США и Ираном сообщили, что "предстоит ещё много работы", а стороны до следующей встречи обозначили "четкие дальнейшие шаги".

Новые встречи по ядерной тематике прошли во вторник в Женеве. По их окончании глава МИД Ирана Аббас Арагчи тоже заявил, что работа ещё не завершена. Одновременно он отметил, что представители двух стран достигли понимания по основным "направляющим принципам".

В комментариях иранским СМИ Арагчи сказал, что прогресс не означает достижения соглашения в ближайшее время, но "путь к нему начался".

Как только переговоры в Женеве начались, иранские государственные медиа передали, что Тегеран "в рамках мер безопасности" на несколько часов закроет часть Ормузского пролива, важного глобального маршрута поставок нефти. Одновременно упоминалось проведение там военных учений иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Американская администрация ранее направила в регион Персидского залива значительные военные силы, чтобы оказать давление на Тегеран и добиться от него уступок, отмечает Reuters.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что "смена режима" в Тегеране, возможно, лучшее из того, что может произойти. В свою очередь верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил во вторник, что любые попытки Соединённых Штатов свергнуть его правительство потерпят неудачу.

В переговорах в Женеве, при посредничестве Омана, с американской стороны участвовали специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Трамп говорил журналистам, что "будет участвовать в переговорах косвенно, и что они будут очень важны".

Последние обсуждения сосредоточены в основном на спорной ядерной программе Ирана, который Запад подозревает в попытках создать ядерное оружие. Тегеран настаивает, что его разработки носят исключительно мирный характер. Иран заявил, что не будет вести переговоры по другим вопросам, таким как сокращение ракетного арсенала или прекращение поддержки вооруженных группировок на Ближнем Востоке, отмечает DPA.

Трамп, собирая огромные силы у берегов Ирана, неоднократно заявлял, что хочет заключить с Ираном сделку, которая лишит эту страну ядерной программы. Как пишет 17 февраля издание The Wall Street Journal, иранские официальные лица рассматривают сейчас возможность приостановки обогащения урана, вывоза части запасов страны за границу и заключения бизнес-сделок с США в рамках попыток продвинуть ядерные переговоры и предотвратить удар по стране.

Переговоры c США проходят на фоне нескольких недель напряженности между Вашингтоном и Тегераном после жестокого подавления иранскими силами безопасности волны антиправительственных выступлений в декабре-январе, в ходе которых, по данным правозащитников, погибли тысячи людей. В ответ Трамп пригрозил иранскому руководству военной интервенцией.

Первый раунд переговоров между США и Ираном, в попытке не допустить дальнейшего нарастания напряжённости, состоялся в Омане в начале февраля.



