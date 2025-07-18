МИД Польши рекомендует гражданам страны отказаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало гражданам страны отказаться от поездок в Российскую Федерацию.

Об этом говорится в посте, опубликованном в аккаунте польского МИД в социальной сети X. В нём подчеркивается, что "в связи с сокращением численности консульского персонала в России возможности оказания помощи гражданам Польши ограничены".

На прошлой неделе Россия объявила об отзыве согласия на работу консульства Польши в Калининграде, оно закроется 29 августа. МИД России мотивировал свое решение тем, что власти Польши в мае решили закрыть консульство РФ в Кракове — после того, как следователи установили, что к поджогу торгового центра в Варшаве в мае 2024 года причастны российские спецслужбы.

На днях Россия атаковала завод польской группы Barlinek в украинской Виннице, в связи с чем официальный представитель МИД Польши Павел Вроньский выразил официальный протест.

Россия включила Польшу в список государств, которые по мнению российских властей, совершают в отношении Российской Федерации , российских юридических и физических лиц "недружественные действия".