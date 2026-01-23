МИД РФ хочет обязать россиян сообщать посольствам о получении ВНЖ

МИД России предлагает обязать россиян, постоянно проживающих за пределами страны, уведомлять дипломатические представительства или консульские учреждения о получении гражданства или вида на жительство другой страны. На соответствующий проект закона обратила внимание "Вёрстка".

Поправки, в частности, планируется внести в закон о гражданстве. В нём говорится, что сейчас постоянно проживающие за границей граждане России в случае получения ими гражданства или ВНЖ другой страны обязаны сообщать об этом в МВД в течение 60 дней после въезда в Россию и по своему желанию могут уведомить об этом российские посольства или консульства.

МИД предлагает исключить из закона право уведомлять МВД после въезда в страну и обязать граждан России, живущих за рубежом, подавать уведомления в течение 60 дней после получения гражданства или вида на жительство в посольство, сообщает "Настоящее Время". Смотри также Мундепу из Петербурга сообщили о нежелательности пребывания в Сербии

Неисполнение требований будет наказываться по уголовной статье о неисполнении обязанности по подаче уведомления штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до 400 часов.

Гражданином России, постоянно проживающим за границей, предлагается считать лицо, которое получило гражданство иностранного государства или вид на жительство и фактически находится за границей не менее 183 календарных дней. Юрист, создатель проекта "Ковчег" Анастасия Буракова отмечает, что на лиц со статусом беженца новые нормы распространяться не будут.

Закон, если его примут, вступит в силу 1 января 2028 года. В проекте закона говорится, что если россияне не уведомили уполномоченные органы о получении гражданства или ВНЖ другой страны до вступления в силу закона, они могут это сделать в течение года.

По данным МИД России, на начало 2025 года на консульском учете стояли 2,2 млн человек. Эти данные, по мнению ведомства нельзя считать актуальными. Это, по мнению авторов проекта документа, мешает консулам планировать проведение выборов и референдумов или эвакуацию из иностранных государств в случае ЧС. Буракова полагает, что после принятия закона российские власти смогут "пересчитывать эмигрантов и отслеживать их под этим предлогом".