Министерство внутренних дел Сербии отказалось продлять вид на жительство оппозиционеру из России Владимиру Волохонскому, заявив, что он представляет угрозу безопасности стране. Уведомление Волохонский выложил в своих соцсетях.

В документе говорится, что информацию о возможной угрозе полиция получила от сербской пограничной службы в ответ на запрос на продление ВНЖ на основе трудоустройства. В документе не объясняются причины, по которым было вынесено такое решение.

Волохонский — сын советского диссидента Льва Волохонского, бывший член политсовета движения "Солидарность" в Санкт-Петербурге, муниципальный депутат.

Он уехал из России в начале марта 2022 года после обыска, который был проведён у него дома. В апреле на заседании муниципального совета, в котором он участвовал удалённо из-за границы, депутат выступил против войны в Украине, заявив, что в России сложился режим фашистской диктатуры.

В январе Волохонский рассказывал каналу Euronews, что получает угрозы от россиян и сербов. На двери квартиры в Белграде, где он зарегистрирован, ему нарисовали букву Z, символизирующую поддержку российского вторжения в Украину.