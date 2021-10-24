МИД РФ об условиях выдачи виз США: "Издевательство на грани садизма"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала новые условия для получения гражданами РФ американских иммиграционных виз "издевательством на грани садизма".

По мнению Захаровой, "много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства и сокращали штат работников". В результате, как считает представитель МИД РФ, власти США превращают "банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад" и "разрушают свои же собственные идеалы свободы".

Проблемы в получении россиянами американских виз начались несколько лет назад, когда власти России стали регулярно требовать сократить количество сотрудников дипмиссий США и высылать их из страны. С начала 2017 года процесс выдачи виз россиянам был серьёзно ограничен: до конфликта их можно было оформлять в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, позже – только в Москве.

В апреле прошлого года Владимир Путин запретил россиянам работать в американских консульствах. В связи с этим США объявили об увольнении 182 российских сотрудников из своих дипмиссий, заявив, что с 1 августа в американском посольстве в Москве "будет работать очень мало человек", поэтому консульские службы будут "не в состоянии обрабатывать хоть сколько-нибудь заявлений на выдачу виз".

Накануне госдепартамент США посоветовал гражданам России, желающим получить американскую визу, обращаться в консульство в Варшаве. При этом в ведомстве пояснили, что россияне теперь отнесены в категорию "бездомных": такой статус получают граждане стран, в которых у США нет консульств и где "ситуация в сфере политики или безопасности - сложная и непредсказуемая". Кроме России, к таким странам США относят Сирию, Кубу, Венесуэлу и Иран.