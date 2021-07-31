Из дипмиссий США будут уволены 182 гражданина России из-за указа Путина

Соединённые Штаты уволят 182 российских сотрудников из своих дипмиссий в России из-за запрета нанимать на работу местных граждан. Он был введён в апреле президентом России Владимиром Путиным. О сокращениях рассказал Госсекретарь США Энтони Блинкен.

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Указ Путина позволяет российскому правительству решать, сколько человек, не имеющих гражданство работодателя, могут работать в его дипломатических представительствах на территории России. Российское правительство решило, что США не могут нанять ни одного работника.

Согласно указу Путина, увольнение граждан должно будет оформляться по российскому трудовому праву. Сокращение штата в общем случае гарантирует потерявшим место работы сотрудникам выплату одного среднемесячного заработка.