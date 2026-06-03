МИД РФ обвинил Украину в теракте после удара по Енакиево

МИД России выпустил заявление в связи с ударом по городу Енакиево в оккупированной Россией части Донецкой области (в российской терминологии - "ДНР"), который, по утверждениям российских властей, был прицельно нанесён по рейсовому пассажирскому автобусу "Москва-Симферополь". Как сообщил ранее назначенный Россией глава "ДНР" Денис Пушилин, в результате этого удара погибли 8 человек, 11 получили ранения.

Российские телеграм-каналы публикуют фото сгоревшего автобуса, а также видео, на которое, как утверждается, попал удар беспилотника по нему.

В заявлении МИД России говорится, что "киевский режим" совершил "очередное циничное и кровавое преступление", а сам удар назван терактом. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Ранее представители российских властей активно обвиняли Украину в "теракте" в связи с ударом по колледжу в Старобельске, в результате которого погиб 21 человек.

Украинские военные удар пока не комментировали.

Маршрут автобуса "Москва-Симферополь" проходит через подконтрольные России части территории Украины, в том числе Донецкую и Запорожскую области. Как сообщает "Вот Так", он проезжал примерно в 40 километрах от линии фронта, при том что основная сухопутная трасса между Россией и аннексированным Крымом проходит значительно южнее, через район Мариуполя. В компании-перевозчике "Большой мир" заявили "Вот Так", что ранее маршрут считался безопасным, и автобус следовал этим маршрутом из-за спроса со стороны пассажиров, направлявшихся на оккупированные территории Украины.

В последние недели регулярно поступают сообщения об ударах украинских дронов по транспортным средствам глубоко в российском тылу на территории Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Таким образом украинские военные пытаются нарушить логистику, в частности снабжение аннексированного Крыма топливом, из-за чего в Крыму уже возник топливный кризис. Под удары попадают точки, считавшиеся ранее недоступными для дронов. В среду сообщалось об атаке беспилотников на Мелитополь, также расположенный далеко от линии фронта. Российские власти заявили о двоих погибших.

Россия регулярно наносит удары по Украине, под которые попадают в том числе жилые дома. В результате удара в ночь на 2 июня в Днепре и Киеве погибли 23 человека. Российские военные при этом заявляют, что не бьют по гражданским объектам.