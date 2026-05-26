Десятки стран осудили угрозы России в адрес посольств в Украине

На заседании Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 26 мая почти 50 стран выступили с совместным заявлением, в котором осудили угрозы России в адрес иностранных посольств в Киеве.

25 мая Россия призвала США эвакуировать свое дипломатическое представительство и предупредила о подготовке систематических ударов по Киеву. Аналогичные предупреждения получили и другие государства.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник зачитал обращение, которое поддержали европейские страны, Япония и Южная Корея.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что он "глубоко обеспокоен" заявлением России.

"Сейчас как никогда важно избегать любой эскалации конфликта, который уже нанес огромный ущерб мирному населению и который рискует еще больше отдалить поиски мира", - заявил он.

26 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что глава МИД России Сергей Лавров позвонил ему, чтобы лично попросить донести информацию об эвакуации посольства президенту США Дональду Трампу. Рубио не сказал о том, какой была реакция Трампа, и будет ли эвакуироваться посольство США, и вновь призвал к завершению войны.

Представители Евросоюза и ряда стран ЕС уже заявили, что не будут эвакуировать свои посольства из Киева.

В ночь на 24 мая российские войска нанесли массированный удар по Украине, в результате которой были погибшие и около ста пострадавших. Удар осудили представители многих стран Евросоюза.

Атака по Украине была ответом России на удар по колледжу и зданию общежития в Старобельске в подконтрольной России части Луганской области в ночь на 22 мая, в результате которой, как утверждается,погиб 21 человек. Президент России назвал ее терактом. В МИД России заявили, что удар ВСУ по Старобельску "переполнил чашу терпения" и призвали жителей Киева "не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры".

Украинские военные заявили, что целью удара по Старобельску был военный объект - штаб российского центра "Рубикон".