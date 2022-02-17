МИД РФ опубликовал ответ США. Москва настаивает на своих требованиях

МИД России в четверг передал послу США в Москве Джону Салливану российский ответ на предложения Соединённых Штатов по вопросу о безопасности, которые, в свою очередь, стали ответом на российские требования.

Агентство ТАСС публикует полный текст российского ответа. При этом ответ США не предназначался для публикации, однако его текст попал в распоряжение испанского издания El Pais и стал известен.

В нём говорится, что "американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности". Россия в частности требовала отказа от расширения НАТО и "возврата военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год".

Как говорится в документе, "Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера". Что за меры - не сообщается.

В заявлении МИД сказано, что Россия не готовит вторжения на территорию Украины, а утверждения стран Запада об этом расценивает как попытку "обесценить предложения России по гарантиям безопасности". Также российский МИД оправдывает аннексию Крыма и повторяет аргументацию Владимира Путина о том, что вступление Украины в НАТО создаст угрозу войны России с НАТО из-за Крыма.

"Для деэскалации ситуации вокруг Украины принципиально важно выполнение следующих шагов. Это – принуждение Киева к выполнению комплекса мер, прекращение поставок Украине оружия, отзыв оттуда всех западных советников и инструкторов, отказ стран НАТО от любых совместных учений с ВСУ и вывод всех ранее поставленных Киеву иностранных вооружений за пределы украинской территории", – пишет российский МИД.

Россия также настаивает на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центрально-Восточной Европе, Юго-Восточной Европе и Прибалтике.

В документе говорится, что Россия готова обсуждать ряд предложений США, в частности о ракетах средней и меньшей дальности. Однако из текста следует, что Москва настаивает на "пакетном характере" своих требований, то есть, по её мнению, любые переговоры должны вестись в контексте отказа от расширения НАТО и иных так называемых гарантий безопасности.

Реакции США и их союзников на российский документ пока не было.

Россия выдвинула требования "гарантий безопасности" в декабре прошлого года на фоне увеличения группировки своих вооружённых сил у границ с Украиной. В январе и феврале прошла серия переговоров и встреч, в том числе на высшем уровне, в ходе которых обсуждались как российские требования, так и угроза российского вторжения в Украину. США и их союзники подчёркивают, что не откажутся от политики открытых дверей НАТО, но готовы обсуждать ограничение ядерных вооружений, неразмещение ударных вооружений на востоке Европы, меры по повышению прозрачности и так далее.

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