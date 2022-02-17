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Глава Пентагона: РФ наращивает силы у границ Украины

Россия продолжает наращивать свою вооружённую группировку у границ с Украиной. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в четверг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. При этом российское Минобороны уже несколько дней утверждает, что войска отводятся.

Остин упомянул, в частности, о том, что российская группировка наращивает запасы донорской крови, - аналитики считают это возможной подготовкой к боевым действиям. О наращивании запасов крови ранее со ссылкой на разведку сообщало агентство Reuters. На эти сообщения резко отрегировали в Минобороны Украины, назвав их частью информационной войны.

Остин также упомянул о возможности провокаций в Донбассе как оправдания российского крупномасштабного вторжения в Украину.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть свидетельства прибытия к границе новых российских подразделений. Глава британской военной разведки также заявил, что Россия скорее "наращивает" свою группировку. Bloomberg со ссылкой на источники в разведке в четверг сообщает о 7 тысячах российских военных, прибывших в последнее время к границе

Минобороны России, между тем, третий день подряд сообщает об отводе воинских подразделений, участвоваших в учениях, в пункты постоянной дислокации.

Как говорится в сообщении Минобороны, подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа прибыли с полигонов в Курской области в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области, а эшелоны с тяжёлой техникой подразделений Южного военного округа из аннексированного Крыма прибыли в Чечню и Дагестан.

В сообщении сказано также, что после завершения учений в Беларуси "соединения и воинские части Российской Федерации вернутся, как и всегда, в свои пункты постоянной дислокации". При этом Александр Лукашенко в четверг заявил, что вопрос о выводе войск ещё будет обсуждаться с президентом России Владимиром Путиным.

Страны НАТО и Украина заявляют, что пока не видят отвода российских войск от границ с Украиной.

  • Президент США Джо Байден на этой неделе оценил число российских военнослужащих у украинских границ в 150 тысяч. Официальные представители стран Запада утверждают, что у России по-прежнему есть возможность начать крупномасштабное вооружённое вторжение в Украину, и предостерегают Россию от этого.
  • В Киев сегодня прибыла глава МИД Великобритании Лиз Трасс. Она также заявила, что не видит признаков отвода российских войск, и предположила, что нынешний кризис может затянуться "на месяцы". Трасс также выразила опасения, что нынешнее обострение ситуации в Донбассе может стать для России предлогом к вторжению.
  • Обострение российско-украинского конфликта сегодня также обсуждают лидеры стран ЕС.

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