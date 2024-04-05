МИД РФ критикует брюссельские переговоры Армении с ЕС и США

В пятницу вечером Министерство иностранных дел России заявило, что рассматривает встречу в формате Армения—США—Евросоюз, которая прошла 5 апреля в Брюсселе, как попытку западных стран втянуть Южный Кавказ в геополитическое противостояние.



В Москве считают, что США и ЕС добиваются выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также вывода российской военной базы и пограничников. Изложение заявление МИД РФ опубликовало издание "Коммерсантъ".

МИД России призвал власти Армении "не дать Западу обмануть себя и повести страну по ложному пути". На Смоленской площади считают, что обещанная армянской стороне грантовая поддержка не может сравниться с "многомиллиардными выгодами", которые Армения продолжает получать от взаимодействия с Москвой и в рамках ЕАЭС и СНГ".

В пятницу в Брюсселе состоялись переговоры между главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, госсекретарём США Энтони Блинкеном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

На совместной пресс-конференции трёх политиков фон дер Ляйен объявила о выделении 270 миллионов евро на поддержку бизнеса и промышленности Армении в течение четырёх лет. Она назвала этот план "новой и амбициозной повесткой сотрудничества".

В начале апреля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил о намерении его страны углублять отношения с Евросоюзом и США.