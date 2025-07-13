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МИД РФ ответил на статью о призыве к Ирану принять ядерную сделку с США

Министерство иностранных дел России назвало "фальшифкой" статью издания Axios, в которой говорится, что президент России Владимир Путин выразил поддержку ядерной сделке, предусматривающей полный отказ Ирана от обогащения урана.

В статье, опубликованной в субботу, со ссылкой на источники утверждается, что Москва настойчиво рекомендовала Тегерану согласиться на нулевое обогащение урана. В случае заключения такого соглашения Россия была бы готова вывезти из Ирана высокообогащённый уран.

В МИД России также назвали статью "очередной грязной политизированной кампанией, которая затевается с целью эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы".

"Неизменно и неоднократно подчеркивали необходимость урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами, выражали готовность оказать содействие в нахождении взаимоприемлемых развязок", – заявили в ведомстве.

Резкое заявление Трампа о Путине
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Резкое заявление Трампа о Путине

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Резкое заявление Трампа о Путине

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