МИД РФ: посол Эстонии должен уехать, уровень отношений понижен

МИД России в понедельник заявил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. В сообщении ведомства говорится, что эстонскому послу следует покинуть Россию 7 февраля 2023 года. Уровень диппредставительства понижен до уременного поверенного в делах.

В заявлении МИД России говорится, что это ответная мера на "радикальное сокращение численного состава российского посольства в Таллинне", которое названо "недружественным шагом". В заявлении также утверждается, что руководство Эстонии "последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией" и возвело в ранг государственной политики "тотальную русофобию".

Около двух недель назад МИД Эстонии сообщил послу России в Таллинне Владимиру Липаеву о необходимости к 1 февраля сократить число сотрудников российского посольства в стране. К 1 февраля в российском посольстве по требованию эстонских властей должно остаться только восемь дипломатов и до 15 административных, технических и обслуживающих работников. Газета Postimees писала, что сейчас в российском посольстве в Таллинне 21 сотрудник, имеющих статус дипломата, то есть их число должно сократиться более чем наполовину.

По словам главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу, главная цель эстонских властей - добиться соблюдения принципа паритета в дипломатических отношениях с Россией. Сейчас в России работает восемь эстонских дипломатов. Кроме того, по словам Рейнсалу, "персонал посольства России не занимается развитием эстонско-российских отношений в условиях агрессивной войны" (имеется в виду вторжение в Украину), а следовательно, "нынешний размер представительства России не оправдан".

Российское диппредставительство в Эстонии вскоре после этого объявило о временной приостановке приёма заявлений о выходе из российского гражданства, заявив, что к сбоям привели "враждебные действия эстонских властей". Отказ от российского гражданства необходим для получения гражданства Эстонии. В прошлом году число заявлений от россиян на получение эстонского гражданства возросло в два с половиной раза: было подано 726 прошений, тогда как годом ранее - 290.