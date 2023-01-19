Российское посольство в Эстонии настаивает, что к сбоям в консульском обслуживании его сотрудниками привели "враждебные" действия Таллина.

"Враждебные действия эстонских властей, намеренно препятствующих функционированию российской дипломатической миссии и ее консульского отдела, привели, к сожалению, к сбоям...В настоящее время консульский отдел посольства вынужден выполнять только неотложные действия", - говорится в сообщении дипмиссии на запрос РБК.

Ранее стало известно, что дипломатическое представительство временно прекратило приём заявлений о выходе из гражданства.

В посольстве отметили, что после реорганизации работы приём граждан по консульским вопросам, в том числе по вопросам гражданства, будет восстановлен. По плану это произойдёт в феврале.

После полномасштабного вторжения России в Украину Эстония закрыла российское консульство в Нарве и канцелярию консульского отдела посольства России в Тарту. В ответ Россия закрыла консульство Эстонии в Петербурге и канцелярию эстонского консульства в Пскове, пишет "Медуза".

В начале января МИД Эстонии сообщил послу России Владимиру Липаеву о необходимости сократить число российских дипломатов вдвое - до восьми человек с 1 февраля. "Решение принято с целью добиться паритета", - отмечал глава ведомства Урмас Рейнсалу.

Эстония не допускает двойного гражданства. Желающие получить гражданство страны должны отказаться от предыдущего. В прошлом году число заявлений от россиян на получение эстонского гражданства возросло в два с половиной раза: было подано 726 прошений, тогда как годом ранее - 290.