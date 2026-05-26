МИД РФ потребовал от Чехии освободить митрополита Илариона

МИД России заявил "решительный протест" временному поверенному в делах Чехии Яну Ондржейке в связи с задержанием в Чехии митрополита РПЦ Илариона (Алфеева).

Как сообщает "Говорит Москва", чешский дипломат провёл в здании МИД в Москве девять минут.

В сообщении МИД говорится, что ему указали на "абсурдность и безосновательность обвинений в «производстве и обороте наркотических средств», выдвинутых в отношении православного иерарха". Российская сторона потребовала "безусловного и незамедлительного освобождения митрополита Илариона", а также "прекращения гонений на представителей РПЦ в Чехии".



Ранее в российском МИД заявляли, что задержание Илариона чешской полицией стаьло результатом "срежиссированной провокации", цель которой - "очернить как самого митрополита, так и в его лице православие".

Митрополит Иларион, в прошлом глава Отдела внешних церковных связей Московской патриархии и приближённый патриарха Кирилла, был задержан 24 мая, полиция обыскала его автомобиль на заправочной станции к западу от Праги. В багажнике, как сообщил телеграм-канал митрополита, были найдены "четыре небольших контейнера с веществом белого цвета".

В полиции Чехии подтвердили, что сотрудники центра по борьбе с наркотиками на основании анонимного сообщения проверили автомобиль и обнаружили там три ёмкости с белым веществом в количестве, исчисляемом граммами. Что это за вещество, установит экспертиза. Два человека были задержаны, полиция проводит их допросы, новая информация по делу ожидается во вторник, обвинения никому пока не были предъявлены.

Как сообщил телеграм-канал митрополита со ссылкой на его адвоката, "чешские органы правопорядка ожидают результаты необходимых экспертиз. После их получения будет определён дальнейший порядок действий". Отмечается, что митрополит Иларион может быть либо освобождён, либо оставлен под стражей на время расследования при наличии соответствующего процессуального решения. Сейчас он содержится в отделении полиции в одиночной камере, отдельно от задержанного вместе с ним оператора. На допросе, по словам адвоката, присутствовал российский консул.



"Сторона защиты подчёркивает, что митрополит Иларион категорически отвергает какую-либо причастность к незаконному хранению или перевозке запрещённых веществ", - говорится в сообщении.

Митрополит Иларион в 2022 году был назначен руководителей Будапештской епархии РПЦ. После скандала, связанного в том числе с обвинениями в домогательствах, Иларион был отправлен "на покой". Местом его служения был определён храм святых Петра и Павла в Карловых Варах. В курортном городе на западе Чехии живёт немало выходцев из России и других стран бывшего СССР. В политических кругах Чехии звучала обеспокоенность в связи с нахождением в стране видного иерараха РПЦ, в отношении предстоятеля которой, патриарха Кирилла, страна ранее ввела национальные санкции (в санкционный список ЕС Кирилл до сих пор включён не был).