В Чехии был задержан митрополит РПЦ Иларион

В Чехии 24 мая был задержан митрополит Русской православной церкви Иларион, который после того, как был отправлен "на покой" с должности главы Будапештско-Венгерской епархии, служит в храме в городе Карловы Вары. Об этом утром в понедельник сообщил телеграм-канал Илариона, заявив, что при осмотре полицейскими его автомобиля были обнаружены "четыре небольших контейнера с веществом белого цвета".

Полиция Чехии 25 мая, не назвав имени Илариона, подтвердила, что вечером в воскресенье в районе населённого пункта Унгошть недалеко от Праги был остановлен автомобиль. Причиной этого стало анонимное сообщение о перевозе наркотических и психотропных веществ, заявила изданию Novinky.cz представитель национального центра по борьбе с наркотиками.

В прокуратуре сообщили, что пока никому не были предъявлены обвинения, однако продолжается допрос двух задержанных лиц. В телеграм-канале митрополита сказано, что с ним в машине ехал его оператор.

Иларион отрицает какую-либо причастность к хранению или перевозке наркотиков и считает произошедшее "провокацией", говорится в его телеграм-канале.

Как сказано в публикации, полицейские остановили автомобиль с митрополитом и сопровождавшим его оператором и "сразу приступили к досмотру автомобиля".

Адвокат священнослужителя сообщил, что обстоятельства остановки авто и его досмотра "вызывают серьезные вопросы". Он отметил, что сотрудники полиции интересовались только содержимым багажника, а митрополиту не дали присутствовать при досмотре.

"По имеющейся у нас информации, никаких претензий по нарушению правил дорожного движения предъявлено не было. Наиболее вероятно, что была поставлена задача провести обыск именно в этом автомобиле. Полицейские сразу направились к багажнику – как будто заранее знали, где искать", – сказал защитник.

Редакция телеграм-канала указала, что ранее в Чехии на митрополита Илариона и православную общину в Карловых Варах оказывалось "продолжительное давление", а сам священник получал анонимные угрозы с требованием покинуть место служения.

Митрополит Иларион ранее много лет возглавлял отдел внешних связей Московского патриархата и считался одним из наиболее приближённых к патриарху Кириллу лиц. В 2022 году он, как сообщалось, попал в опалу и был отправлен в Венгрию. После скандала, связанного в том числе с обвинениями в домогательствах, Иларион был отправлен "на покой". Местом его служения был определён храм святых Петра и Павла в Карловых Варах. В курортном городе на западе Чехии живёт немало выходцев из России и других стран бывшего СССР.