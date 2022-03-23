МИД РФ: Россия и Украина провели два обмена пленными

Россия и Украина провели уже два обмена пленными. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопросы СМИ в связи с заявлениями главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который обвинил российские власти в совершении военных преступлений в Украине.

"Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной", — заявила она. Когда прошли обмены пленными и сколько человек удалось обменять, Захарова не уточнила.

Кремль также не предоставил подробностей обмена. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос об обмене пленными министерству обороны, отметив, что всё, что касается проведения "специальной военной операции" их "прерогатива".

На прошлой неделе состоялся первый обмен пленными между Россией и Украиной. Девять российских солдат были обменены на мэра Мелитополя Ивана Фёдорова.

В понедельник, 21 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в эфире RT, что Москва передала в Международный Красный Крест данные о более чем 500 военнопленных украинцах.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в интервью ТСН, что в украинском плену находятся 562 россиянина. Верещук также утверждала, что, по оценкам украинских властей, российские войска с 24 февраля пленили около 270 украинских военных. Москалькова утверждает, что военнопленных украинских солдат "гораздо больше", чем 500. Проверить эти утверждения в условиях активных боевых действий не представляется возможным. Российское Минобороны признавало, что пленные есть, но не называло даже приблизительного числа.