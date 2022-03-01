"В военкомате сказали – это фейк". Интервью с братом пленного

Радио Свобода поговорило с братом российского солдата, попавшего в плен в Украине. Он утверждает, что тот был срочником, а в военкомате, увидев видео, на котором молодой человек находится в украинском плену, посмеялись и сказали, что это "фейк".

Во время войны в Донбассе в 2014 году или российского участия в сирийской кампании информацию о раненых и погибших российских солдатах приходилось если и не собирать по крупицам, то как минимум не без труда искать. Война с Украиной изменила это: теперь каждый час в соцсетях появляются новые посты родственников погибших и попавших в плен, а также заявления региональных чиновников – на местном уровне такая информация всегда предается гласности быстрее, чем на уровне Министерства обороны.

Само военное ведомство до сих пор не обнародовало ни одной сводки о потерях или пленных с цифрами, лишь признав впервые за 5 дней российской "спецоперации", что погибшие и раненые есть. Об этом сказал в понедельник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Пленных он в своем выступлении не упомянул.

"Около 40 человек привезут на днях"

Как и во время событий 2014–2015 годов, а также войны в Сирии, информация о погибших сначала появляется от региональных чиновников и журналистов: в провинции скрыть факт смерти человека сложнее. Вот лишь несколько сообщений о погибших в Украине российских военных за последние сутки:

"Уважаемые астраханцы. С прискорбием и болью сообщаю, что при проведении спецоперации, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик от кровавого режима, на обеспечение национальной безопасности России, погиб наш земляк из Красноярского района Арман Касымович Нарынбаев. Он избрал делом своей жизни служение Отечеству. И пал в бою как герой", – сообщил утром во вторник губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Депутат Челябинской городской думы Владимир Корнев на своей странице "ВКонтакте" рассказал о смерти в Украине своего одноклассника, офицера Константина Глушкова. Судя по фотографиям сослуживцев Глушкова, он служил в 417-м отдельном разведывательном батальоне (входит в 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию).

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских во вторник сообщил о двух погибших десантниках из 31-й бригады ВДВ, не назвав их имен.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во вторник выразил в телеграме соболезнования семье командира разведывательной роты, капитана Александра Лысенко.

Глава Кабардино-Балкарии Арсен Коков во вторник сообщил о гибели "при исполнении служебного долга в ходе специальной операции по защите Донбасса" четырех жителей республики, не называя их имен.

Ранее жертвы среди жителей Чечни признал Рамзан Кадыров, а глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о смерти Нурмагомеда Гаджимагомедова, старшего лейтенанта 47-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка. Это признание стало первым признанием российских потерь на официальном уровне, но явно не будет последним.

В понедельник Радио Свобода обратило внимание на публикацию еще об одном погибшем. В группах "Подслушано Брянск" и "Подслушано Унеча" в социальной сети "ВКонтакте" были опубликованы записи (1, 2) о смерти в Украине уроженца Брянской области Артема Рогачева. Рогачев, если верить опубликованной информации, служил в войсковой части в городе Клинцы, куда массово перебрасывали военных со всей России перед их отправкой в Украину. В комментариях к записи в группе "Подслушано Брянск" на вопрос о том, единственный ли это погибший из части в Клинцах, одна из пользовательниц соцсети отвечает: "Около 40 человек привезут на днях. Места им уже приготовили". На сообщения Радио Свобода эта женщина не ответила.

"Мы его по губам сразу узнали"

Видео совсем молодого юноши с повязкой на глазах, взятого в плен и говорящего на камеру: "Не надо сюда ехать, здесь ничего хорошего нет", впервые было опубликовано в телеграм-канале "Ищи своих" еще 28 февраля. Этот канал был создан представителями Министерства внутренних дел Украины, как и сайт 200rf.com с аналогичным названием, который Роскомнадзор практически сразу заблокировал на территории России. Подпись под видео гласила: "Воробьев Даниил, Вологодская область, г. Сокол".

В этот же день Радио Свобода нашло созданный еще в детстве аккаунт Даниила Воробьева в социальной сети "Одноклассники". На фотографии его можно было узнать по характерным губам – о том, что именно по ним его сразу же узнали родственники, Радио Свобода сказал и один из них, брат Даниила Андрей Воробьев.

На следующий день, 1 марта, Радио Свобода обнаружило в социальной сети "ВКонтакте" группу "Поможем Даниилу". "Никто нам правды не говорит, все перекидывают друг на друга", – пишет в одном из комментариев в этой группе невестка Даниила Воробьева.

Мы связались с братом Даниила, Андреем. Он рассказал, что его родные были уверены: юноша проходит обычную срочную службу в 423-м гвардейском мотострелковом полку в Наро-Фоминске, там же, где и 20-летний Рафик Рахманкулов, один из первых плененных в Украине россиян, о котором стало известно еще 24 февраля. Журналисты Би-би-си нашли мать Рахманкулова, которая сказала, что ее сын был призван на срочную службу в армию в июне 2021 года, но подписал ли он контакт перед отправкой в Украину, она не знает. По закону солдат-срочник может сделать это после 6 месяцев службы.

Родственники Даниила Воробьева также утверждают, что о заключении контракта он им ничего не говорил, хотя последний раз они связывались с ним совсем недавно, в середине февраля. 24 февраля заместитель председателя Комитета солдатских матерей России Андрей Курочкин рассказал в интервью "Новой газете", что на границу с Украиной начали перебрасывать срочников, которых насильно переводят на контрактную службу буквально за несколько дней до переброски через границу.

В интервью Радио Свобода Андрей Воробьев рассказал, что сейчас главная цель семьи солдата – достучаться до представителей Министерства обороны, которые игнорируют их обращения.

– Как получилось, что ваш брат, солдат-срочник, оказался в Украине, где, по официальным данным, в российской "спецоперации" участвуют только контрактники?

– Мы не знаем, нам никто не говорит. В его части никто не отвечает, с ними нет связи.

– Когда его призвали в армию?

– Он направился на поезде из Вологды в Наро-Фоминск 3 июля. Первого июля призвали, он еще три дня в Вологде был, было распределение.

– Когда вы последний раз с ним связывались до его попадания в плен?

– Числа 12-го была связь, он мне говорил, что в поля их отправляют, на учения, возможно на месяц, и что он будет без связи все это время. 20 февраля была последняя связь, даже не со мной, он своим друзьям звонил. А в воскресенье, 27-го, нам позвонили уже оттуда по видеосвязи люди, которые взяли в плен его, показали, что это не фейк никакой, что он в плену.

– Вам дали пообщаться?

– Да, мама с ним разговаривала, потому что они звонили именно маме, сказали ему, что только маме можно позвонить.

– Что он говорит? С ним нормально обращаются?

– Ну как бы да, кормят, вроде не обижают.

– А что вам говорят в России, в военкомате?

– В том-то и дело, что ничего. О том, что он в плену, мы узнали просто из интернета. Кто-то написал другу Даниила в вотсапе, мне этот друг позвонил, я с ним встретился, он мне показал видео вот это, где Даниил сидит с завязанными глазами. Друг сначала не поверил, что это он, но мы-то его знаем, его по губам сразу можно узнать, мы сразу узнали. А потом уже, ближе к вечеру, нам позвонили на вотсап из Украины. Из части с нами никто ни разу не выходил на связь. В военкомате вообще ничего не знают. Вчера с утра мы пошли в прокуратуру и написали заявление. Потом съездили в военную прокуратуру в Вологду, там написали тоже заявление. У Даниила девушка живет в Вологде, она ходила в военный комиссариат. Там, не знаю, как бы это помягче сказать, неадекватные люди какие-то, все на "ха-ха" переводят, типа это все фейк, не верьте. Мы им доказываем, что мы видели все сами, что мы с ним разговаривали, но они-то этого не знают. Мы-то понимаем серьезность, а они все переводят на "дурака". В военном комиссариате нас развернули просто обратно, там нечего делать, вот мы и пошли в военную прокуратуру. Там по одному человеку можно заходить, мама зашла, все показала, рассказала, фотографии, видео.

– Люди, которые вам из Украины звонили, они предложили какие-то варианты, приехать, забрать его?

– У них единственное условие, они писали: "Все выходите на протесты против власти, против войны, с плакатами, чтобы остановить войну".

– То, что он попал в Украину, вас не удивило?

– Да как же не удивило, конечно удивило. У нас уже много всякой информации. Мы узнали, что у нас в Вологодской области много солдат-срочников там. И в плену, и… ну, в общем, там. С нами связываются потихоньку мамы таких же ребят, кто оттуда же, с Харькова. Написала женщина, например. У них было так: дошли до границы с Украиной и ждали приказа. Либо вперед, в бой, либо назад, отступать. И им дали команду "в бой". И они все пошли. Данила у меня якобы сдался сам. Она говорит: "Из-за этого он у вас и живой, скажите спасибо. Кто в наступление не пошел, те на связи и живы-здоровы".

– "С Харькова" значит, что это под Харьковом происходило?

– Да.

– А погибшие были?

– Даниил нам говорил, что там вообще всех положили, живых вообще нет. Из его роты он один остался живой.

– Чем ему можно помочь сейчас? Чего вы ждете от властей?

– Не знаю, вот думаем. Мы вообще не можем с частью связаться и уже думаем ехать туда, в Наро-Фоминск.

– Что вы вообще про эту войну думаете?

– Да как сказать. Ничего хорошего не думаю. Как случилось с братом? Их туда просто закинули, и все. Они даже не знали, куда идут.

"Всем страшно, никто ничего не понимает"

Во вторник мы получили письмо от жителя Новокузнецка, который разыскивает своего пропавшего знакомого, сотрудника местного ОМОНа. Судя по всему, он служил в одном из подразделений, которые были брошены в атаку на Киев понесли серьезные потери, как писала 28 февраля "Тайга.инфо".

"Он сотрудник ОМОНа г. Новокузнецка, был на стажировке и вообще не должен был ехать, но всем сказали, что они едут на учения в Беларусь", – рассказал Радио Свобода этот человек, попросивший сохранить анонимность из-за опасений быть обвиненным в госизмене. "Последний раз мы разговаривали с ним накануне вторжения. Он записал мне видео, в котором сказал, что их заставили снять номера с машин и сдать телефоны. Больше он на связь не выходил. Со слов выживших ребят, которые сейчас в госпитале, я узнал, что он вроде как умер на этом мосту (речь идет о мосте через реку Буча в городе Ирпень, где произошло ставшее известным боестолкновение. – Прим. РС). Командиры молчат и ничего не говорят, да и ребята отвечают нехотя, если звонят близким, так как это гостайна и в тюрьму никто не хочет. Всем страшно, никто ничего не понимает".

У человека, который написал нам письмо, была конкретная просьба. Он просил оригинал видеозаписи последствий боя без размытых изображений мертвых тел, чтобы попытаться узнать среди них своего знакомого.

"Кто без глаз, кто без ушей"

По данным украинского командования, Россия потеряла на этой войне убитыми уже почти 6000 человек. При таком количестве убитых должно быть и много раненых, и вот, в понедельник в открытых источниках наконец начали появляться визуальные свидетельства их переброски с фронта в тыл.

В телеграм-канале Nexta были опубликованы два видео (1, 2) и одно фото, на котором видна колонна санитарных "пазиков" – во время движения на медленной скорости по шоссе и на железнодорожной станции. На втором видео видны носилки, лежащие рядом с одним из автобусов, а также стоящий рядом пассажирский поезд.

Радио Свобода удалось подтвердить версию комментаторов публикации о том, что эти кадры сделаны на станции Мозырь, хотя непосредственно выгрузка раненых производилась в нескольких сотнях метров севернее. Видео движущейся колонны снято неподалеку от села Прудок. В интернете можно найти кадры с таким же санитарным "ПАЗом" и двумя бортовыми "КАМАЗами", передвигающимися по центру другого белорусского города, Гомеля, и еще одно фото с таким же санитарным автобусом в Мозыре.

Сообщения о том, что раненых российских военных доставляют в больницы белорусских городов, начали появляться еще 24–25 февраля. Как писало издание "Зеркало", из-за этого в одной из гомельских больниц начали экстренно выписывать других пациентов, в том числе лежачих. В Мозыре под военный госпиталь переоборудовали Центральную республиканскую больницу, приказав главврачу освободить по 20 коек в каждом отделении. Также сообщалось о подготовке приема раненых в больнице Калинковичей и об экстренном формировании выездных бригад врачей.

О лечении раненых в белорусских больницах пишет также телеграм-канал "Беларусь головного мозга". "В Мозырь сейчас привезли военных, дети 2003 г. р., осеннего призыва. Кто без глаз, кто без ушей, с вывернутыми кишками. Автобус, на котором привезли, мыли шлангом от крови. Голодные, говорят, что неделю не ели. Люди ночью ездили на заправку за дошираками. В больнице все в шоке". По данным белорусской службы Радио Свобода, в Гомеле раненых размещают также в Республиканском центре радиационной медицины: "Часть госпиталя была полностью отдана под их нужды, медицинская помощь оказывается им в первую очередь. Раненые продолжают поступать. Их привозят на военных грузовиках".