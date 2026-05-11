МИД РФ: в 2025 году в Россию переехали 27 тысяч соотечественников

В 2025 году в рамках госпрограммы по переселению соотечественников в Россию переехали и зарегистрировались в территориальных органах МВД 27 тысяч человек, заявил в интервью ТАСС директор департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.

Он утверждает, что в 2025 году в Россию въехало в четыре раза больше людей, чем годом ранее. При этом он не указал данные за 2024 год. По словам Овечко, растет число переселенцев из "недружественных" стран, в основном из Германии Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США. Число переехавших из этих стран он также не озвучил.

"Важные истории" со ссылкой на данные МВД писали, что в 2025 году в Россию по госпрограмме переселились 26,7 тысячи человек. Журналисты подчеркнули, что это – минимум с 2011 года, когда в Россию приехали 31,4 тысячи человек. В предыдущие годы переселенцев в Россию также было больше: в 2024 году – 31,7 тысячи, в 2023 году – 45,1 тысячи и в 2022 году – 64,8 тысячи.

При этом большинство переселенцев в 2025 году переехали не из "недружественных" стран, а из стран Центральной Азии: Казахстана (9489), Кыргызстана (2857), Узбекистана (2625), Туркменистана (2580) и Таджикистана (2426). На эти страны приходится 75% всех участников программы. Но издание отмечает, что число желающих переехать в Россию из некоторых европейских стран действительно выросло. Например, из Германии в 2025 году переселились 1,3 тысячи человек, тогда как в 2021 году их было 110.

Рост переселенцев из Казахстана, по мнению Овечко, может быть связан с тем, что для граждан этой страны введен упрощенный порядок получения вида на жительство.