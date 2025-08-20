МИД РФ включил в "стоп-лист" 21 гражданина Британии

МИД России в среду сообщил о введении санкций в отношении, как говорится в сообщении ведомства, "ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании".

В так называемый стоп-лист, предусматривающий запрет на въезд в Россию, включён 21 человек. МИД России назвал свои действия ответом "на продолжающийся конфронтационный курс Лондона, в рамках которого предпринимаются усилия по демонизации нашей страны". Упомянуто, что в список включены лица, "распространяющие дезинформацию и голословные обвинения в адрес России" в связи с войной в Украине, а также "ратующие за ужесточение антироссийской политики Запада и усиление поддержки киевского режима".

В списке ряд известных британских журналистов и политологов. Среди них директор Центра по проблемам финансов и безопасности Королевского института оборонных исследований Том Китинг, начальник Контртеррористического управления Лондонской полиции Доминик Мёрфи, научный сотрудник Института Пилецкого и Центра международной и оборонной политики Университета Куинс Иэн Роланд Гарнер, колумнист The Guardian Рафаэль Бер, корреспондент The Telegraph Дэвид Джозеф Блэр, ряд журналистов телеканала Byline TV, в том числе работающие в Украине. В Лондоне на сообщение российского МИД пока не отреагировали.

Ранее российские власти включили в "стоп-лист" сотни граждан Великобритании, а также США и стран ЕС. Среди них пишущие о России и Украине журналисты и исследователи.