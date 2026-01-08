МИД РФ вновь отверг размещение западных военных в Украине

В МИД России прокомментировали подписанную 6 января представителями Франции, Великобритании и Украины так называемую Парижскую декларацию о гарантиях безопасности для Украины, вновь категорически заявив о неприемлемости для России размещения военных западных стран в Украине.

"Документ получился крайне далеким от мирного урегулирования. Он нацелен не на достижение прочного мира и безопасности, а на продолжение милитаризации, эскалацию и разрастание конфликта", - заявила представитель российского МИД Мария Захарова. По её словам, "размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция", а эти подразделения объекты "будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооружённых сил Российской Федерации". При этом разместить международный контингент в Украине страны так называемой "коалиции желающих" предполагают после достижения с Россией договорённостей о прекращении огня - а не для участия в боевых действиях. Об этом в заявлении российского МИД не упоминается.

В заявлении также повторяются российские условия завершения конфикта, среди которых "демилитаризация и денацификация", а также признание "современных территориальных реалий", то есть аннексии Россией украинских территорий. Соединённые Штаты, которые пообещали принять участие в гарантиях безопасности Украины, но не подписали Парижскую декларацию, в заявлении МИД не упоминаются.

Британская газета The Times в четверг пишет, что Великобритания и Франция хотят направить в Украину до 15 тысяч военных, что значительно меньше, чем предполагалось ранее. Издание отмечает, что даже набор 7,5 тысяч военных для этой миссии будет для Лондона непростой задачей. США и ряд стран Европы исключили отправку своих войск в Украину.

Гарантии безопасности - ключевое условие Украины для подписания мирных соглашений, основанных на предложениях США. В Москве неоднократно говорили о неприемлемости размещения в Украине западных военных. В то же время представители США, как сообщали ранее СМИ, подчёркивали, что верят в то, что Россия в конце концов может согласиться на это в рамках компромисса. Более важным для Москвы они назвали вопрос контроля над территориями, в частности над Донецкой областью.