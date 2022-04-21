МИД РФ ввёл санкции против Харрис, Цукерберга и журналистов из США

МИД России объявил о бессрочном запрете на въезд в страну для 29 граждан США – как сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства, "в ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции". Санкции, как сказано на сайте МИД, введены против лиц "из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников".

Под первым номером в списке – вице-президент США Камала Харрис. В списке также её муж Дуглас Эмхоф, глава признанной в России экстремистской корпорации Meta Марк Цукерберг, телеведущий Джордж Стефанопулос, журналист CNN Бианна Голодрыга и главный редактор англоязычной версии "Медузы" Кевин Ротрок.

16 апреля Россия ввела аналогичные санкции против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ряда британских министров. Согласно заявлению российского МИД, "в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании" въезд в Россию запрещен 13 гражданам Великобритании, среди них министры юстиции, обороны, финансов, иностранных и внутренних дел, а также бывшая премьер-министр Тереза Мэй – сейчас она является депутатом парламента.

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