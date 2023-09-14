МИД России объявил двух дипломатов США persona non grata

МИД России объявил нежелательными лицами (persona non grata) двух сотрудников посольства США в России и потребовал от них покинуть российскую территорию в течение семи дней.

Как говорится в сообщении МИД, вызванной в российское внешнеполитическое ведомство 14 сентября послу США Линн Трейси "был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий" первого секретаря посольства США Джеффри Силлина и второго секретаря Дэвида Бернстайна.

Как говорится в сообщении, американские дипломаты поддерживали связь с российским гражданином Робертом Шоновым, которому за материальное вознаграждение якобы давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности России.

Комментариев посольства США в Москве и Госдепартамента пока нет.

Роберт Шонов - бывший сотрудник консульства США во Владивостоке. 15 мая ТАСС сообщило об аресте Шонова, при этом под стражу он был взят ещё в марте. Его обвиняют в конфиденциальном сотрудничестве с другой страной. Он находится в московском СИЗО "Лефортово".

По версии следствия, Шонов "будучи несогласным с проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации специальной военной операцией в Украине, установил по переписке сотрудничество на конфиденциальной основе с представителями США", чтобы "оказать им содействие в деятельности, заведомо направленной против безопасности России". В августе ФСБ раскрыло подробности обвинения, указав, что Шонов, по информации спецслужбы, с сентября прошлого года собирал сведения о мобилизации в российских регионах, местных проблемах и их влиянии на протестную активность населения в преддверии выборов президента страны в 2024 году. Тогда же было объявлено, что информацию он передавал сотрудникам посольства США в Москве Джеффри Силлину и Дэвиду Бернстайну.