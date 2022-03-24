МИД России объявил о высылке из страны черногорского дипломата

Россия в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Черногории в Москве, сообщил в четверг российский МИД.

24 марта чрезвычайный и полномочный посол Черногории Милорад Шчепанович был вызван в МИД России, где ему вручили ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Черногории в Москве, говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Там отметили, что данная мера стала ответом на принятое 4 марта черногорской стороной "ничем не обоснованное решении" объявить персоной нон грата дипломата посольства РФ в Подгорице.

МИД Черногории, объявляя в начале марта о своём решении по российскому дипломату, сослался на указание службы национальной безопасности.

Связи между двумя странами остаются сложными на протяжении нескольких лет. В 2014 году Черногории присоединилась к санкциям против России вслед за аннексией Москвой Крыма.

В 2016 году Подгорица обвинила Москву в содействии попытки госпереворота в стране, который, как считают эксперты, ставил своей целью помешать Черногории вступить в НАТО.