Столтенберг: решение об Украине и НАТО примут только Украина и НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг фактически отверг требования президента России Владимира Путина о предоставлении Москве "гарантий безопасности" в виде отказа от расширения Североатлантического союза и военно-технической помощи Украины.

На пресс-конференции после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе Столтенберг сказал, что вопрос о возможном приёме Украины в НАТО будет решать только сама Украина и 30 стран-членов НАТО.

Генеральный секретарь союза сказал, что НАТО не пойдёт на компромисс по вопросу о том, что Украина имеет право самостоятельно выбирать свой путь. Он также добавил, что сотрудничество НАТО с Украиной носит оборонительный характер, и против России не направлено. Напротив, саму Россию он обвинил в агрессивном поведении, которое продолжается уже много лет. Столтенберг также отметил, что в НАТО пока не видят никаких признаков сокращения российской воинской группировки у границ с Украиной. Он назвал действия России провокационными, дестабилизирующими и подрывающими безопасность в Европе, и вновь призвал Москву к диалогу, в частности, в рамках Совета Россия-НАТО.

Зеленский сказал, что в случае начала крупномасштабных боевых действий между Россией и Украиной число жертв может пойти на сотни тысяч и миллионы. Он признал, что НАТО не обязано оказывать Украине вооружённую поддержку, но при этом добавил, что в случае такой войны сама Украина станет "форпостом" НАТО, даже не будучи его членом.

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости "безотлагательного" и "незамедлительного" начала международных переговоров для выработки "юридически зафиксированных гарантий" безопасности России. Гарантии, по мнению Путина, должны "исключать любое дальнейшее продвижение НАТО на Восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений". Неясно, о каком формате переговоров о таких гарантиях говорит Путин. В последние дни он провёл серию телефонных переговоров с лидерами Запада, включая президента США.

США и их союзники призвали Москву к деэскалации напряжённости, заявив, что в случае широкомасштабного вторжения на Украину Россию ждут серьёзные последствия. При этом США выразили готовность к диалогу. Союзники по НАТО прямым текстом не отвергли возможность обсуждать гарантии, которых требует Путин, однако и генеральный секретарь НАТО, и другие высокопоставленные представители Запада неоднократно повторили в последнее время, что у России нет права вето по вопросу о расширении Североатлантического союза.