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МИД России ввёл санкции против актёров Шона Пенна и Бена Стиллера

Шон Пенн на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве

МИД России в понедельник объявил о расширении санкционного списка граждан США. В него добавлены 25 человек, в том числе известные актёры Шон Пенн и Бен Стиллер.

Как говорится в заявлении МИД России, санкции введены в ответ на расширение Соединёнными Штатами санкций против российских граждан. Для включённых в списки предусмотрен запрет на въезд в Россию "на постоянной основе".

О критериях включения тех или иных лиц в санкционные списки российское внешнеполитическое ведомство не сообщает, однако многие из списка высказывались в поддержку Украины или совершали какие-либо практические действия, направленные на помощь ей. Пенн и Стиллер, в частности, уже после начала войны посещали Украину, где встречались с президентом Владимиром Зеленским. Оба актёра недавно были награждены его указом государственными наградами. Шон Пенн часто комментирует российское вторжение в Украину, безоговорочно поддерживая эту страну.

Помимо актёров, в список также включены несколько сенаторов от обеих партий, представители НКО и бизнеса, чиновники.

Всего российские власти ввели санкции уже против более 1000 граждан США. В американском санкционном списке сопоставимое число российских граждан.

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