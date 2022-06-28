Россия запретила въезд в страну супруге и дочери президента США Байдена

Россия внесла в свой список санкций против США ещё 25 человек, включая членов семьи американского президента Джо Байдена.

"В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в "стоп-лист" вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы "Макфол-Ермак", которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена", - говорится в заявлении МИД России, опубликованном во вторник на сайте ведомства.

В "чёрный список", в частности, попали супруга и дочь президента США Джилл и Эшли Байден.

Также в списке члены Конгресса, сенаторы, бывшие правительственные чиновники, несколько преподавателей университетов, исследователей, философ и политолог Фрэнсис Фукуяма, известный в России прежде всего благодаря его написанной 30 лет назад статье о "Конце истории".

Общее число граждан США, в отношении которых Москва ввела санкции, достигло 1048 человек, отмечает "Интерфакс".

Против России после её вооружённого вторжения на территорию Украины страны Запада, включая США, Великобританию и членов ЕС, ввели шесть пакетов санкций. Среди прочего, под эмбарго в некоторых странах попали российские энергоресурсы. В санкционные списки против российских физических лиц влючены, в частности, связанные с Кремлём олигархи, лично президент Владимир Путин, его дочери, глава МИД России Сергей Лавров и члены его семьи.