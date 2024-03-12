Российский МИД вызвал посла Швейцарии в стране Кристину Марти Ланг. Ей был заявлен протест из-за решения парламента Швейцарии привлечь страну к разработке международного механизма по конфискации российских активов для выплаты репараций Украине.

Москва назвала решение "грубо попирающим основополагающие принципы и нормы международного права". Возможную конфискацию в МИД назвали "воровством на государственном уровне".

В начале марта верхняя палата парламента Швейцарии Совет кантонов проголосовала за пять одинаковых предложений правительству от пяти партий. Федеральному совету сказано принять меры для обеспечения разработки на международном уровне основ механизма возмещения ущерба для государств, подвергшихся нападению.

Ранее аналогичное решение приняла нижняя палата швейцарского парламента. Швейцарское радио и телевидение отмечало, что голосования носили символический характер, так как Швейцария уже участвует в международной дискуссии о мирном процессе в Украине и компенсаций ей.