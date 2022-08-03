МИД России заявил, что "эпоха сотрудничества" с Западом завершена

Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что тридцатилетняя "эпоха сотрудничества" с Западом "бесповоротно" завершена. По его словам, это можно констатировать независимо от продолжительности и исхода так называемой "специальной военной операции" в Украине. Об этом дипломат написал в своей статье "Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России".

Дробинин утверждает, что Россия "вступила в острую фазу единоборства с агрессивным альянсом недружественных государств" во главе с США, которые хотят её устранить как геополитического конкурента.

Ранее российский Первый канал занял почти всю сетку вещания 24 июля показом фильма "Краткое пособие по тому, как устроен мир". Главное содержание этого фильма, который его авторы называют документальным, – рассказ о "русофобии" и "врагах России", к которым авторы относят страны Запада.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые коснулись не только руководства страны и российского бизнеса, но и простых граждан.