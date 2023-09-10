МИД Румынии выразил посланнику РФ протест из-за обломков БПЛА

Румыния выразила протест руководителю российской дипломатической миссии в Бухаресте в связи с предполагаемым падением на территории Румынии фрагментов беспилотников, при помощи которых российские военные атаковали украинские порты на Дунае. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на румынские СМИ.

Накануне в Румынии, стране, входящей во второй раз за неделю обнаружили обломки российского дрона. Их нашли у расположенного рядом с границей с Украиной села Плауру.

Как говорится в заявлении румынского МИД, государственный секретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота выразил временному поверенному в делах России в Румынии Елене Копниной протест румынской стороны в связи с нарушением воздушного пространства Румынии. Он также отметил, что "систематические, неоправданные и варварские атаки российских сил против украинского населения и гражданской инфраструктуры" создают в том числе угрозу для румынских граждан. Фота передал российской стороне требование прекратить эти атаки.

Копнина заявила ТАСС, что румынская сторона не представила "конкретных доказательств" того, что обломки действительно принадлежат российскому беспилотнику. По её словам, найденные обломки "свидетельствуют о плохой работе украинских сил ПВО", а Россия гражданам Румынии угроз не создаёт.

Накануне президент страны Клаус Йоханнис заявил о недопустимом нарушении Россией суверенного воздушного пространства, и что Румыния считает российские атаки угрожающими населению страны. Он обсудил ситуацию с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Тот подтвердил солидарность Союза с Бухарестом.

Столтенберг в соцсети X (твиттер) написал, что ничто не указывает на то, что российские дроны преднамеренно попали на территорию Румынии, но назвал удары "дестабилизирующими [ситуацию]". Он приветствовал ранее принятое решение США отправить в страну дополнительные самолёты F-16 для патрулирования границы.