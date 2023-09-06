Румыния признала падение обломков российского дрона на её территории

Обломки российского дрона после удара по Украине, по всей видимости, упали на территории Румынии. Об этом заявил в среду министр обороны Румынии Ангел Тилвар. Ранее румынские власти отрицали падение российских беспилотников на территории страны. В Киеве, напротив, утверждали, что при ударе по украинским портам на Дунае в ночь с 3 на 4 сентября была задета и территория Румынии.

Об обнаружении обломков беспилотника в румынском уезде Тулча первым сообщил телеканал Antena 3 CNN. Пострадавших и разрушений нет. Министр обороны подтвердил, что "были найдены детали, которые могут быть обломками беспилотника". Неясно, когда именно обломки могли упасть на румынской территории, было ли это в ночь на 4 сентября или позже. Россия несколько дней подряд наносит удары по украинским портам, находящимся вблизи от румынской границы. В том числе удары наносились и в ночь на среду.

Пока не сообщается, будет ли какая-то официальная реакция Бухареста на подтверждённое падение обломков российского беспилотника на румынской территории.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник утверждал, что у Украины есть фотодоказательства падения российских дронов на территории Румынии во время атаки по украинским портам в ночь с 3 на 4 сентября. Минобороны Румынии тогда отвергло утверждения Киева. По словам Кулебы, у соседей Украины "есть тенденции не эскалировать интерпретации тех или иных событий, чтобы не быть втянутыми в непосредственный конфликт" с Россией. Как отметил глава МИД Украины, Киев готов предоставить доказательства в защиту своей позиции.

"Бессмысленно отрицать, что туда что-то упало. И мы авторитетно утверждаем, с доказательствами, что это прилетели дроны "Шахед", – заявил Кулеба, отметив, что, по его информации, Румыния изучает ситуацию.

Румыния входит в НАТО, и возможный обстрел её территории мог бы быть основанием для обращения к союзникам за помощью согласно 5-й статье Североатлантического договора.