МИД Словакии заявил протест послу России в Братиславе

Министерство иностранных дел Словакии заявило в понедельник, 2 октября, о вызове посла Российской Федерации в Братиславе в знак протеста против "недопустимого вмешательства" Москвы в парламентские выборы в Словакии, которые состоялись 30 сентября. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Это решение словацкого ведомства было вызвано заявлением главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, опубликованным в преддверии дня голосования. По версии российской стороны, США усилили вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии.

В министерстве выразили протест в связи с "ложным заявлением российской разведки", которая, по словам дипломатов, "ставит под сомнение честность свободных и демократических выборов" в стране. "Считаем эту умышленно распространяемую дезинформацию недопустимым вмешательством РФ в процесс выборов в Словакии", - добавили в Братиславе.

МИД Словацкой Республики призвал Россию прекратить "дезинформационную деятельность против Словакии".

Посольство РФ в Словакии отвергло заявления Братиславы. "Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс", - указано в заявлении на странице посольства в соцсетях.

Посольство РФ на запрос ТАСС о вызове посла в МИД Словакии ответило без комментариев: "Да, подтверждаем".