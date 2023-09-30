На выборах в Словакии лидирует проевропейская либеральная партия

На внеочередных выборах в Словакии, прошедших 30 сентября, с небольшим отрывом лидирует либеральная проевропейская партия "Прогрессивная Словакия". Об этом свидетельствуют данные экзит-поллов.

Так опрос на выходе с избирательных участков, проведённый агентством Median для общественного вещателя RTVS, показывает, что у "Прогрессивной Словакии" во главе с Михалом Шимечкой 19,97% поддержки. За партию "Курс – Словацкая социал-демократия" экс-премьера Роберта Фицо проголосовали 19,09% избирателей, передаёт Reuters.

Другой экзит-полл, для телеканала Markiza, даёт сторонникам Шимечки 23.5% голосов поддержки, а у Фицо - 21.9%.

Предвыборные опросы общественного мнения показывали у основных соперников на парламентских выборах примерно равные шансы на победу. При этом отмечалось, что значительная, до трети, доля граждан с выбором до последнего момента не определилась или, как писала Русская служба Би-би-си, не призналась в нём социологам.

Роберт Фицо, в прошлом дважды занимавший пост премьер-министра Словакии, заявлял о намерении прекратить военную помощь Украине. В связи с его возможной победой отмечалось, что нынешние выборы могут повлечь за собой резкую смену политики Братиславы и её роли в ЕС. Ближайшим союзником "нового старого" премьера Фицо может стать венгерский лидер Виктор Орбан, наиболее прокремлевский среди руководителей государств европейского блока, говорилось в публикации Радио Свобода.