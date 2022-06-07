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МИД Украины назвал условия для разблокирования портов

Сбор урожая зерновых

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление по поводу разблокирования украинских морских портов для вывоза из них зерна. В нём, в частности, сказано:

"Учитывая недавний ракетный удар РФ по зерновому терминалу в Николаеве, не можем исключать планы России воспользоваться таким коридором для нападения на Одессу и на юг Украины. Именно поэтому необходимы действенные гарантии безопасности для восстановления судоходства. Такие гарантии должны быть предоставлены путем поставки Украине соответствующего оружия для защиты побережья от угроз с моря и путем привлечения военно-морских сил третьих стран для патрулирования соответствующей части акватории Черного моря".

В заявлении отмечается, что Украина ценит усилия Турции, направленные на разблокировку украинских портов, однако в данный момент никаких договорённостей об этом пока нет.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о предварительной договорённости между Турцией и Россией по вопросу о разблокировании украинских портов, согласно которым Россия якобы обязуется не нападать на порты в случае их разминирования для выхода из них кораблей с зерном. О том, что Россия не будет нападать, говорил и президент России Владимир Путин. Во вторник в Турцию прибыл глава МИД России Сергей Лавров. Переговоры, как ожидается, будут посвящены и вопросу о разблокировании украинских портов.

ООН и множество стран мира выражают тревогу в связи с тем, что из Украины после российского вторжения стало практически невозможным морским путём вывозить зерно и другое продовольственное сырьё. Срыв поставок, как опасаются специалисты, может привести к дефициту зерна на мировом рынке и, как следствие, росту угрозы голода в ряде развивающихся стран. На заседании Совета безопасности ООН накануне представители ЕС и США обвинили Россию в создании кризисной ситуации.

Кроме того, в адрес России звучат и обвинения в незаконном присвоении украинского зерна на оккупированных территориях. Россия их отрицает.

Государственное агентство РИА Новости сообщило во вторник об отправке 11 вагонов с зерном из запорожского Мелитополя, находящегося под контролем российской армии, в аннексированный Крым. Происхождение зерна в сообщении агентства не раскрывается. Текст снабжён фразой "Первый пошёл".

Глава назначенной Россией местной администрации Евгений Балицкий в эфире передачи "Соловьёв Live" сообщил: "Сегодня с гордостью и радостью сообщаю вам первым о том, что… в направлении Крыма пошли первые вагоны, железнодорожные вагоны, 11 вагонов пошли с зерном с мелитопольского элеватора". На каком основании вывозится зерно и что с ним будет дальше, он не сказал.

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