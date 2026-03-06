МИД Украины рекомендовал гражданам не ездить в Венгрию

Министерство иностранных дел Украины рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Венгрию "в связи с невозможностью гарантировать их безопасность на фоне произвольных действий венгерских властей".

"По возможности просим также приоритизировать другие маршруты транзита, не через венгерскую территорию", – говорится в заявлении ведомства.

В МИД отметили, что эта рекомендация дана в связи с "похищением семерых граждан Украины и кражей имущества государственного банка в Будапеште".

Ранее в Венгрии задержали семерых инакассаторов украинского "Ощадбанка". Как заявили в организации, это произошло, когда они перевозили в Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро, 9 килограммов золота из банка Raiffeisen в Вене. Было возбуждено уголовное дело по подозрению в отмывании денег.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал задержание украинских инкассаторов "частью венгерской кампании шантажа и предвыборной кампании".

"Список требований Орбана к Украине, обнародованный сегодня утром, был особенно показателен. Вот что обычно происходит после того, как людей берут в заложники: выдвигаются требования. Мы не потерпим этого государственного бандитизма. Все, кто виновен в захвате и удержании наших граждан в заложниках, будут привлечены к ответственности", – написал Сибига в соцсети X.

Министр добавил, что Киев оставляет за собой право принимать ответные меры, включая введение санкций и других ограничительных мер.

Ранее спикер правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что задержанные граждане Украины будут депортированы.

Как пишет издание LIGA.net, в Европейской комиссии отказались комментировать произошедшее. "Мы знаем о сообщениях из медиа по этому вопросу. Сейчас у нас нет дополнительной информации о событиях, о которых сообщается, поэтому на этом этапе у меня нет комментариев", – сказали в Еврокомиссии.