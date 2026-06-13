МИД Украины: страна никогда не занималась биологическим оружием

МИД Украины заявил, что страна никогда не занималась разработкой биологического оружия, а сотрудничество с США в сфере биологической безопасности носит исключительно мирный характер.

Заявление украинского дипведомства опубликовано после того, как директор Национальной разведки США Тулси Габбард сообщила о существовании финансируемых американским правительством около 120 биологических лабораторий более чем в 30 странах. В опубликованных материалах упоминаются и украинские лаборатории, которые, по оценке американской разведки, могут хранить опасные патогены и быть уязвимыми в условиях войны.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что совместные программы с США направлены на развитие эпидемиологического надзора, лабораторной диагностики и биологической безопасности.

"Речь идет об обычной гражданской деятельности, которая соответствует международным стандартам и практикам здравоохранения и не связана с какими-либо военными целями", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, все лаборатории, участвующие в программах международной помощи, являются диагностическими, научными или референс-лабораториями системы здравоохранения и ветеринарной медицины и работают в соответствии с Конвенцией о запрещении биологического и токсинного оружия.

МИД Украины также обратил внимание на то, что Россия уже долгое время использует тему "лабораторий по разработке биологического оружия" на территории Украины для внутренней и внешней пропаганды, но все обвинения "неоднократно опровергались на международном уровне".

Программа финансирования биолабораторий действует много лет и связана с обеспечением безопасности исследовательских объектов, в том числе созданных еще во времена СССР. По мере ухудшения отношений между Россией и Западом Москва неоднократно обвиняла США в финансировании биолабораторий для разработки биологического оружия. Вашингтон эти обвинения отвергает и подчеркивает, что является участником Конвенции о запрещении биологического оружия.