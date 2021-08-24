МИД Украины: в Кабуле не захватывали украинский самолёт

В Афганистане неизвестные вылетели в Иран на самолёте, который предназначался для вывоза граждан Украины из Кабула. Об этом в интервью "Общественному радио" сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.



Инцидент, по его словам, произошел ещё на прошлой неделе. Других подробностей замглавы МИД Украины не сообщил.

Официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко заявил во вторник, что информация о "захваченном самолёте", которую передают некоторые СМИ, не соответствует действительности. Замминистра Енин, по его словам, объяснял "беспрецедентный уровень трудностей, с которым приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы вытянуть украинцев", - цитирует Николенко "Интерфакс-Украина".



Украина направила в Кабул три эвакуационных рейса,на которых, по данным МИД, были вывезены 256 человек. Последний рейс приземлился в киевском аэропорту Борисполь 23 августа с 98 пассажирами, 41 из которых - граждане Украины.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, в Афганистане до сих пор остаются порядка 50 граждан Украины.



Аэропорт Кабула остается единственным способом покинуть Афганистан. Его охраняют силы НАТО. Западные страны продолжают эвакуацию из Кабула своих граждан и афганцев, которые опасаются преследования со стороны талибов. США надеются завершить эту операцию до 31 августа, когда истекает крайний срок пребывания американских войск в Афганистане. Однако президент США Джо Байден может продлить операцию по эвакуации, передаёт Reuters. Против этого резко возражают талибы и предупреждают, что продление пребывания американских военных в стране «чревато последствиями".

Во вторник ситуацию в Афганистане на виртуальном саммите обсудят лидеры стран "Большой семерки". Великобритания и Франция будут настаивать, что американские войска должны остаться в Афганистане после 31 августа, чтобы обеспечить безопасность самолетов, вылетающих их Кабула, сообщает Би-и-си.