МИД Великобритании отозвал аккредитацию российского дипломата

Внешнеполитическое ведомство Великобритании отозвало аккредитацию российского дипломата в ответ на высылку Россией второго секретаря британского посольства Янсе Ван Ренсбурга Альбертуса Джерардуса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

О решении сообщили вызванному в британский МИД послу России в Лондоне Андрею Келину.

"Мы решительно осуждаем необоснованное решение России в прошлом месяце о высылке еще одного британского дипломата и последовавшую за этим злонамеренную публичную клеветническую кампанию. Такое поведение совершенно неприемлемо, и мы не потерпим преследования или запугивания наших дипломатических сотрудников", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Великобритании. Имя дипломата, который покинет Лондон, не называется.

Российские власти выслали Джерардуса в конце марта 2026 года. В ФСБ заявили о якобы выявленных "признаках проведения указанным дипломатом разведывательно-подрывной деятельности" и "попытках получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики".

В январе 2026 года МИД России отозвал аккредитацию другого сотрудника посольства Великобритании в Москве Дэвиса Гарета Самьюэля – также по подозрениям в "связях с [британскими] спецслужбами". В ответ в феврале МИД Великобритании лишил аккредитации российского дипломата. Обмен высылками дипломатов между Лондоном и Москвой продолжается последние несколько лет. Британский МИД в марте 2025 года обвинял Россию в попытке вынудить Лондон закрыть посольство в Москве.