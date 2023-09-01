Мигрантам раздали повестки в ходе рейда полиции в Красноярске

Сотрудники полиции провели рейд по рынкам Красноярска, в ходе которого вручили мигрантам 18 повесток в военкомат. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Полицейские проверили документы у 212 граждан, 147 из которых доставили в отдел. Среди задержанных 18 человек получили повестки в военкомат, против троих составили протоколы об уклонении от воинского учета.

В августе полиция проводила рейды в Перми, Челябинске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Свердловской и Белгородской областях. Приезжим из других стран вручали повестки в военкомат при наличии российского гражданства.

Согласно закону, иностранец должен прибыть в военный комиссариат по месту жительства или регистрации, чтобы встать на воинский учет, в течение двух недель после получения российского паспорта.

В сентябре в Госдуму будет внесен законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учёт и от мобилизации.

Призыва на срочную службу сейчас нет. Осенний призыв должен начаться 1 октября.

Госдума недавно ужесточила законодательство о призыве, в несколько раз увеличив штрафы за неявку в военкомат по повестке. Кроме того, с момента получения повестки призывнику будет закрыт выезд из России – до его явки в военкомат.