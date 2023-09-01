Мигрантам раздали повестки в ходе рейда полиции в Красноярске

Сотрудники полиции провели рейд по рынкам Красноярска, в ходе которого вручили мигрантам 18 повесток в военкомат. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Полицейские проверили документы у 212 граждан, 147 из которых доставили в отдел. Среди задержанных 18 человек получили повестки в военкомат, против троих составили протоколы об уклонении от воинского учета.
В августе полиция проводила рейды в Перми, Челябинске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Свердловской и Белгородской областях. Приезжим из других стран вручали повестки в военкомат при наличии российского гражданства.
Согласно закону, иностранец должен прибыть в военный комиссариат по месту жительства или регистрации, чтобы встать на воинский учет, в течение двух недель после получения российского паспорта.
В сентябре в Госдуму будет внесен законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учёт и от мобилизации.
- Призыва на срочную службу сейчас нет. Осенний призыв должен начаться 1 октября.
- Госдума недавно ужесточила законодательство о призыве, в несколько раз увеличив штрафы за неявку в военкомат по повестке. Кроме того, с момента получения повестки призывнику будет закрыт выезд из России – до его явки в военкомат.
- Президент России Владимир Путин объявил о мобилизации россиян на войну с Украиной в конце сентября 2022 года. Чуть больше месяца спустя он сообщил, что мобилизация окончена, однако указ об этом так и не подписал. Позже в ответ на депутатский запрос администрация президента подтвердила, что указ о мобилизации продолжает действовать. Ожидается, что российские власти могут начать вторую волну мобилизации в случае неудач на фронте.
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