Мигрантов вербуют в армию РФ при попытке попасть в Финляндию

Мигрантов, пытающихся попасть в Финляндию с территории России, вербуют в российскую армию под угрозой выдворения. Как минимум о двух таких случаях стало известно Русской службе Би-би-си и правозащитникам, работающим с беженцами.

Опрошенный журналистами мигрант из Сомали ( авторы материала дали ему псевдоним Авад), прилетевший в Россию в июле этого года, утверждает, что после неудачной попытки доехать до Польши через Беларусь, попытался добраться в Финляндию из Санкт-Петербурга, но был задержан по дороге к границе с просроченной визой.

По словам Авада, в российском центре временного содержания ему и ещё 11 находившимся там иностранцам предложили "поработать на государство". Общались с ними некие "люди в форме", которые предложили годовой контракт "с подготовкой и разными вариантами" и хорошей зарплатой.

Авад рассказал, что согласившихся на такое предложение привезли в лагерь на границе с Украиной. Там они отказались от контрактов, после чего им стали угрожать, а затем пообещали вернуть в центры временного содержания и выдворить из России.

О схожей попытке вербовки рассказал правозащитникам выходец из Ирака. По его словам, у него закончилась виза и он решил ехать в Финляндию и просить убежища, но его задержали. "Потом предложили на выбор: либо идти в наёмники, либо – возвращение в Ирак и запрет на въезд в Россию на пять лет", – цитирует слова беженца Русская Би-би-си.

Согласился ли он на предложение, польской правозащитной организации Hope and Humanity не известно.

Российские власти разрешают иностранцам заключать контракты на службу в армии, упор при вербовке при этом делается на граждан соседних государств. Иностранцев, в том числе за пределами постсоветских стран, ранее вербовали также в ЧВК "Вагнер". Известен случай гибели гражданина Замбии, завербованного в эту структуру.

На днях стало известно о гибели на войне в Украине шести граждан Непала, воевавших в рядах российской армии.