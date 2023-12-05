В Украине погибли 6 граждан Непала, завербованных в армию РФ

Власти Непала - страны, расположенной в Гималаях и граничащей с Индией и Китаем - призвали Москву больше не вербовать её граждан в российскую армию и немедленно демобилизовать всех непальцев, уже подписавших с ней контракты. Это произошло после того, как на войне в Украине погибли шесть непальцев, воевавших в рядах российской армии - сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что непальские солдаты, известные как гуркхи, славятся своей храбростью и боевыми навыками, которые они демонстрировали в том числе в рядах британской и индийской армии. С этими странами у Непала есть соответствующая договорённость. С Россией у Непала такой договорённости нет.

При каких обстоятельствах погибли шестеро непальцев, не сообщается. МИД Непала в своём заявлении призвал Россию вернуть на родину их тела и выплатить компенсации родным. Также, как утверждается, один непалец попал в плен к украинским военным, и Катманду теперь пытается добиться его освобождения. МИД также призвал граждан страны не участвовать в войне в Украине ни на одной из сторон.

По данным издания The Kathmandu Post, в российскую армию были завербованы до 200 граждан Непала. Издание ссылается на посла Непала в Москве, который говорит о соотечественниках как о наёмниках. Неясно, идёт ли речь о вербовке в регулярную армию, или же в так называемые ЧВК. Ранее о непальских бойцах на фронте не сообщалось.

Реакции российской стороны на публикацию пока нет.