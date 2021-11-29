Михаил Саакашвили впервые лично предстал перед судом в Тбилиси

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, арестованный в начале октября после своего возвращения в страну, в понедельник впервые лично предстал перед судом в Тбилиси. Его доставили в суд из больницы на территории военной базы в городе Гори. Там он проходит лечение после выхода из голодовки, которую более месяца держал в тюрьме.

Саакашвили был помещён в тюрьму, поскольку ранее был заочно осуждён к лишению свободы. Сейчас суд рассматривает новое дело против него. Саакашвили обвиняют в злоупотреблении властью в связи с разгоном акции протеста 7 ноября 2007 года и конфискацией имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили. Бывший президент не признаёт вину. Как сообщает Грузинская служба Радио Свобода, перед началом слушаний в понедельник Саакашвили заявил, что не признаёт прокуратуру и судебную систему Грузии, а суд над ним назвал комедией с заранее определённым результатом.

При этом Саакашвили настаивал на том, чтобы лично принимать участие в судебных слушаниях. Ранее власти отказывались доставить его в суд, ссылаясь на соображения безопасности, однако уступили требованиям, которые высказывали, в том числе, и представители стран Запада.

Перед зданием суда в Тбилиси собрались сторонники Саакашвили. Они перекрыли дорогу у здания суда. Произошли стычки с полицией, есть задержанные.

Единственным средством массовой информации, допущенным в суд, был Первый канал Общественной телерадиокомпании.

Саакашвили пришёл к власти после так называемой "революции роз" и возглавлял Грузию до 2012 года. Затем он уехал за границу. Новые власти Грузии лишили его гражданства и возбудили против него уголовные дела. Саакашвили, будучи гражданином Украины, участвовал в политической жизни этой страны. В Грузию он решил вернуться, чтобы поддержать своих сторонников перед местными выборами, которые, однако, завершились победой противников Саакашвили. В страну он приехал инкогнито и был задержан спустя несколько дней после пересечения границы. Голодовку Саакашвили прекратил после того, как власти согласились перевести его в госпиталь за пределами тюрьмы.