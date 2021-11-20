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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на 50-й день прекратил голодовку. Об этом сообщает радиостанция "Эхо Кавказа". Грузинский политик сначала требовал освободить его из заключения, потом — перевести его в гражданскую больницу из тюремной.

Бывший президент сейчас гражданин Украины, в конце сентября он тайно прибыл в Грузию, в которой не был 8 лет. Саакашвили приехал незадолго до местных выборов, чтобы поддержать оппозицию. 1 октября он был арестован в Тбилиси, после чего помещён в тюрьму в городе Рустави. Позже его перевели в тюремную больницу в Тбилиси. Накануне он был доставлен в военный госпиталь в Гори.

На родине политик был заочно осуждён по двум делам о превышении полномочий. По уже вынесенным приговорам Саакашвили должен провести в тюрьме шесть лет. Оппозиция настаивает, что преследование политика носит исключительно политический характер.

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