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Михаил Саакашвили выразил солидарность с Алексеем Навальным

Михаил Саакашвили на судебном процессе 3 июля

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выразил солидарность с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в колонии и которому грозит 20 лет лишения свободы по новому уголовному делу.

"Я солидарен с Алексеем Навальным! Очень талантливый борец за свободу, против бесчеловечного российского режима, может быть приговорён к 20 годам. Алексей, вы – символ гораздо большего исторического значения, чем все ваши мучители вместе взятые", – написал Саакашивли в твиттере. Он выразил уверенность в том, что режим Владимира Путина в России вскоре ожидает крах, а также отметил, что поддерживает решение Навального вернуться в 2021 году в Россию, где его ждал арест. "Мы не можем изменить наши страны, не будучи в них, даже если это значит огромные трудности в тюрьме". Саакашвили пожелал Навальному здоровья и сил.

Сам Михаил Саакашвили был осуждён в Грузии на шесть лет лишения свободы, сейчас он находится под стражей в частной клинике в Тбилиси, где проходит лечение. Саакашвили считает своё уголовное преследование политическим, обвиняя власти Грузии в исполнении заказа Владимира Путина. Он также утверждает, что, возможно, был отравлен - как и Навальный, который обвиняет в своём отравлении в 2020 году российские власти и спецслужбы.

В апреле нынешнего года Навальный обратился к властям в Грузии с призывом отпустить Саакашвили на лечение. "Саакашвили очень болен, и все разговоры про симуляцию – ерунда. Поверьте, тюрьма высасывает здоровье из любого и с огромной скоростью. Выпустить его на лечение с отсрочкой приговора или сделать нечто в этом роде, что позволит сторонам соблюсти закон и сохранить лицо, – это было бы самое правильное", – говорится в тексте, который был опубликован в соцсетях Навального.

Алексей Навальный тогда отметил, что не знаком и никогда не встречался с Саакашвили, но "решил написать, как человек и христианин". Он также принёс извинения за свои прежние антигрузинские высказывания, о которых нередко напоминали критики Навального, обвинявшие его в "имперстве".

  • Прокуратура в четверг потребовала приговорить оппозиционного политика Алексея Навального к 20 годам колонии особого режима по новому уголовному делу об экстремизме. Об этом было объявлено в ходе выездного заседания Мосгорсуда в колонии во Владимирской области, где оппозиционер отбывает 9-летний срок по предыдущему делу. Приговор будет оглашен 4 августа.
  • Политика обвиняют сразу по шести статьям Уголовного кодекса, в том числе в создании и финансировании экстремистского сообщества, призывах к экстремизму, реабилитации нацизма и вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий. В отдельное производство выделен эпизод по статье о терроризме. В деле, в частности, идет речь о Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) – основанной Навальным организации, которая по иску прокуратуры в 2021 году была признана экстремистской, а ее деятельность на территории России запрещена. Вину Навальный не признаёт, считая своё преследование политически мотивированным. Правозащитники признали Навального политзаключённым.

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