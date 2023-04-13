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Навальный призвал власти Грузии отпустить Саакашвили на лечение

Михаил Саакашвили, фото сделано в момент нахождения политика в заключении

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий длительный срок в колонии во Владимирской области, обратился к властям в Грузии в связи с тюремным заключением экс-президента этой страны Михаила Саакашвили.

"Саакашвили очень болен, и все разговоры про симуляцию - ерунда. Поверьте, тюрьма высасывает здоровье из любого и с огромной скоростью. Выпустить его на лечение с отсрочкой приговора или сделать нечто в этом роде, что позволит сторонам соблюсти закон и сохранить лицо, - это было бы самое правильное", - говорится в тексте, который появился в четверг в соцсетях Навального.

Алексей Навальный отмечает, что не знаком и никогда не встречался с Саакашвили. Он также пишет, что "к своему стыду довольно слабо представляет грузинскую политику, но решил написать, как человек и христианин", поскольку ему тяжело смотреть на ситуацию с Михаилом Саакашвили.

"Вот это заключение и мучение бывшего президента ужасно и бессердечно. Оно бьет по европейскому выбору, оно бьет по развитию, оно снижает шансы на нормальное будущее. Оно снижает мораль и наполняет страну злобой", пишет Навальный. Он считает, что ситуация с преследованием Саакашвили зашла в тупик, потому что "каждый хочет сохранить лицо". "Но власть должна быть более милосердной, чем ее оппоненты", - подчёркивает Навальный.

Михаил Саакашвили находится под стражей с осени 2021 года, когда он нелегально пересек границу и вернулся в Грузию. С октября того же года экс-президент отбывает шестилетний срок по обвинению в организации в 2005 году избиения спецназом МВД оппозиционного депутата Валерия Гелашвили.

В колонке для издания Politico ранее в апреле Саакашвили написал, что "борется за выживание" в тюремной камере, будучи политическим заключенным. Он утверждает, что его "систематически пытали, физически и психологически". Политик также написал про признаки отравления тяжелыми металлами, на фоне чего у него развились более 20 серьезных заболеваний.

Саакашвили говорит, что скоро умрет, если не получит медицинскую помощь за пределами страны. Власти Грузии отрицают, что политик был отравлен.

  • Сообщалось и о серьёзных проблемах со здоровьем в колонии у Алексея Навального. 11 апреля стало известно, что его вновь отправили в штрафной изолятор. С августа прошлого года это уже 13-я отправка в ШИЗО. По словам адвоката Вадима Кобзева, в ночь на 8 апреля оппозиционному политику вызывали скорую помощь из-за обострившейся болезни желудка. Защитник отметил, что диагноз Навального по-прежнему неизвестен. Адвокат заявил, что будет требовать токсикологических и радиологических тестов, так как его подзащитному могут в малых дозах незаметно давать отравляющие вещества.

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