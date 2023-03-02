Миллиардер Олег Дерипаска: "Денег в стране не будет уже в следующем году"

Российский миллиардер Олег Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме, заявил, что денег в России "не будет уже в следующем году", если в страну не придут иностранные инвесторы.

"С деньгами уже серьёзные проблемы, поэтому начали трясти бизнес, как липку", - сказал Дерипаска, добавив, что для привлечения иностранных инвесторов из "дружественных стран" и возможного переключения рынка на Азию "очень важны верховенство права и предсказуемость".

"Если мы будем каждый квартал, в зависимости от каких-то проблем, менять правила игры, то нам никто не будет верить: ни российские, ни иностранные предприниматели", - подчеркнул миллиардер. По его мнению, экономическая ситуация в стране "очень непростая и непредсказуемая" и будет оставаться такой как минимум до середины 2025 года.

Также в ходе своего выступления Дерипаска предложил "сократить в два-три раза" количество чиновников и представителей силовых структур, назвав их нынешнее число "серьёзной обузой для экономики, на которой за счёт санкций висят гири". "Госкапитализм - это путь вникуда", - резюмировал бизнесмен.

Телеграм-канал Baza сообщает, что сидевший во время выступления Дерипаски рядом с ним губернатор Красноярского края Александр Усс сказал, что "готов сокращаться". Вместе с тем он предложил миллиардеру не обсуждать деликатные проблемы "в столь открытой аудитории".