Соратники Навального рассказали о связи Лаврова и Дерипаски

Предполагаемые родственники министра иностранных дел России Сергея Лаврова пользуются частными самолетами, домами и отелями бизнесмена Олега Дерипаски. Взамен Лавров лоббирует интересы предпринимателя, говорится в расследовании сторонников Алексея Навального. Оно опубликовано за день до начала голосования на выборах в Госдуму, на которых Лавров входит в первую пятёрку списка "Единой России".

14 сентября "Важные истории" (включены в России в список СМИ – "иностранных агентов") опубликовали расследование о некой Светлане Поляковой: её семья владеет активами на сумму свыше 1 млрд рублей. Издание утверждает, что её "связывают близкие отношения" с главой МИД России Сергеем Лавровым. Полякова "обладает значительным влиянием в МИД России", а также занималась бизнесом, связанным с министерством.

1 августа 2021 года турецкий блогер и исследователь Йорюк Ышык, специализирующийся на наблюдении за морскими судами в территориальных водах Турции, написал в твиттере о "заслуживающей интереса" яхте, которую он заметил с помощью сервиса Marine Traffic у берегов Эгейского моря в районе Бодрума. Там находится вилла, которой пользуется семья депутата Госдумы Леонида Слуцкого (расследование о нём публиковало ранее Радио Свобода). Это была яхта Saluzi, принадлежащая влиятельному тайваньскому бизнесмену Виктору Хвангу и сдающаяся им в аренду. 3 августа Ишик уточнил, что, по его данным, на борту яхты отдыхали "высокопоставленные российские чиновники", в том числе Сергей Лавров. Ишик обратил внимание на тот факт, что Saluzi заходила и в залив, на берегу которого находится Six Senses Kaplankaya.

Сторонники Навального также утверждают, что Лавров пользовался этой яхтой. Так, в Instagram его предполагаемой падчерицы Полины Поляковой были опубликованы снимки яхты в то время, когда она находилась у берегов Турции. Команда Навального также обнаружила данные о перелетах Светланы Поляковой: даты совпали со временем пребывания яхты в море.

На основании этих же сведений в публикации сделан вывод, что Лаврова в международных поездках сопровождает не только Светлана Полякова и её дочь, но также мать Поляковой и племянница. Для перелетов они пользовались бизнес-джетами Олега Дерипаски: "Светлана Полякова летала на самолетах Дерипаски на Сардинию в 2014, 2016 и 2017, в Черногорию в 2015, в Австрию праздновать новый 2016 год, в немецкие Карлсруэ и Ганновер тоже в 2016. Её мать тоже летает на самолете Дерипаски, он возил её в Германию".

Сторонники Навального проверили социальные сети дочери Светланы Поляковой Полины и пришли к выводу, что она неоднократно останавливалась в отелях и виллах, принадлежащих Дерипаске. Взамен, говорится в расследовании, Лавров неоднократно помогал Дерипаске и, например, добивался снятия с него международных санкций.

Сам Лавров и МИД России расследование пока не комментировали.

В 2018 году Фонд борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен; также включен в реестр "иностранных агентов") опубликовал расследование о том, как Олег Дерипаска отдыхал на яхте с вице-премьером Сергеем Приходько, в чём Навальный усмотрел конфликт интересов. Публикация стала широко известна благодаря тому, что на яхте оппозиционер обнаружил сотрудницу эскорт-агентства Настю Рыбку.

Дерипаска подал иск против Навального в Арбитражный суд Москвы. Он потребовал опровергнуть слова основателя ФБК о том, что государство незаконно поддерживает олигарха. После отравления Навального рассмотрение дела было приостановлено и так и не возобновилось.