Миллиардер Мельниченко передал активы жене за день до санкций

Российский миллиардер Андрей Мельниченко передал управление двумя крупнейшими мировыми компаниями по добыче угля и по производству удобрений своей супруге за день до того, как в отношении него ввели санкции Евросоюза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три информированных источника.

Александра Мельниченко получила активы от мужа 8 марта этого года. Миллиардер владел Сибирской угольной энергетической компанией и производителем удобрений "Еврохим". Контроль осуществлялся через несколько трастов, которые находятся в Швейцарии, на Кипре и Бермудских островах. Представители "Еврохима" подтвердили, что теперь бенефициарным владельцем компании является Александра Мельниченко. Она контролирует траст, которому принадлежит 90% акций.

В начале марта финансовая гвардия Италии арестовала яхту "А" стоимостью 530 миллионов евро, которая принадлежит Мельниченко. 9 марта Евросоюз включил миллиардера в санкционный список в связи с российским вторжением в Украину.