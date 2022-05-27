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Миллиардер Мельниченко передал активы жене за день до санкций

Андрей Мельниченко

Российский миллиардер Андрей Мельниченко передал управление двумя крупнейшими мировыми компаниями по добыче угля и по производству удобрений своей супруге за день до того, как в отношении него ввели санкции Евросоюза. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три информированных источника.

Александра Мельниченко получила активы от мужа 8 марта этого года. Миллиардер владел Сибирской угольной энергетической компанией и производителем удобрений "Еврохим". Контроль осуществлялся через несколько трастов, которые находятся в Швейцарии, на Кипре и Бермудских островах. Представители "Еврохима" подтвердили, что теперь бенефициарным владельцем компании является Александра Мельниченко. Она контролирует траст, которому принадлежит 90% акций.

В начале марта финансовая гвардия Италии арестовала яхту "А" стоимостью 530 миллионов евро, которая принадлежит Мельниченко. 9 марта Евросоюз включил миллиардера в санкционный список в связи с российским вторжением в Украину.

  • 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.

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